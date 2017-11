50 jaar, dat is geen kattenpis!





Vandaag is het vijftig jaar geleden, dat wij elkaar het ja-woord gaven.

Het huwelijk vond plaats in Amsterdam, eerst in het oude stadhuis en daarna in de Doopsgezinde Singelkerk.

De vijftig jaar zijn niet zonder slag of stoot voorbij gegaan, er waren goede en kwade dagen, er was gezonheid maar ook ziekte, kortom het hele arsenaal aan mogelijkheden is ons gepresenteerd.

Hoe lang we nog hebben, voor de dood ons scheidt, dat weten we niet, maar we zullen ook die resterende tijd ten volle benutten, belofte maakt schuld, toch?