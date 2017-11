Andere artikelen







Opkomend nationalisme?

Onder de bezielende leiding van de SGP, ontstaat er een i.m.o. enge soort van nationalisme.

Opeens moeten we in alle openbare vergaderzalen van alle overheden een nationale driekleur worden opgehangen.

"We mogen best trots zijn op onze vlag en land", aldus de woordvoerder van de SGP.



Bij zulke oprispingen van nationalisme heb ik altijd een wat benauwende ervaring, het doet me dan wat denken aan de kreet "Voor Volk en Vaderland" en we weten allemaal waar dat toe kan leiden.

Het is ook een verkapt meerderwaardigheidsconcept, waarmee de niet tot onze natie behorende mensen worden afgeserveerd al toch wat inferieur.

Het is het verlangen naar "Het van vreemde smetten vrij", zoals in de liederen, die de voorkeur hebben in bepaalde kringen.



Het is n.m.m. toch de i.m.o. verderfelijke invloed van de nationalistische stromingen in ons land. Juist in deze tijd, van anti Europeesche sentimenten, zouden onze overheden hier wat bedachtzamer mee moeten omgaan.





Marianne 14 nov 2017 15:17 Is nog kul ook- die vlag is ooit een lappie van de markt geweest en ergens geboren worden is geen prestatie, o zo, zei MO.