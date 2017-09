Gevulde courgettes

Makkelijk opdienen op de bakplaat.

Nu was bij de Grootgrutter, die op mijn kleintjes let toevallig de courgette in de aanbieding, drie voor 99 cent, dus wij gingen vandaag aan de courgettes.

Ik had nodig

2 middelgrote courgettes

2 kleine uien

1 rode en 1 groene paprika

2 teentjes knoflook

1 lepel arachide olie

Nu stond er in het originele recept iets over paddenstoelen, maar in het kader van de woningnood bij de kabouters . . . . . . . . . heb ik die maar weggelaten.

250 gram runder gehakt

grof zeezout

50 gram geraspte kaas, maar met gewone plakjes met de kaasschaaf kan ook heel goed. Wij gebruikten hiervoor jong belegen.

Verder naar eigen smaak een kruidenmengsel met wat pit

Stap 1

Verwarm de oven op 180 graden. Snijd de courgette doormidden. Hol de courgette’s uit. Doe dit voorzichtig zodat je de schil niet beschadigt. Bestrooi de binnenkant van de uitgeholde courgette met wat zout. De inhoud van de courgette niet weggooien, want daarmee ga je de courgette ook weer vullen. Leg de uitgeholde courgettes op de bakplaat en doe ze een kwartier in de voorverwarmde oven. Het is namelijk erg lekker als de courgette alvast voor gaart voordat je deze vult.

Stap 2

Nu is het tijd om de vulling te gaan maken. Snijd de courgette pulp fijn. (Ik gebruikte hiervoor de snijmachine van de staafmixer)

Stap 3

Doe in een koekenpan wat olijfolie en fruit hierin de knoflook, paprika's en de ui. Doe hierbij het gehakt en voeg de pittige kruiden toe. Voeg als het gehakt gaar is de “restjes” courgette toe. Proef zelf even of het goed op smaak is. Voeg anders nog wat kruiden toe. Of een klein beetje sambal voor meer pit.

Stap 4

Als de courgettes zijn voor gegaard kun je ze gaan vullen met het gehakt mengsel. Bestrooi eventueel met wat kaas. En zet dan de courgettes terug in de voorverwarmde oven gedurende 15 minuten. Ondertussen kun je alvast beginnen met de afwas of de tafel dekken.

Zet desgewenst na de oventijd, de courgettes nog even 5 minuten onder de gril voor een knapperig korstje.