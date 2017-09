The Blue Diamonds ze zijn niet meer.

Ik was net zestien en op zoek naar een brommer. De zoektocht bracht me op de tweewieler beurs in de RAI en bij de Batavus, daar stonden de Blue Diamonds. Het was de eerste en de laatste keer, dat ik ze in levende lijve heb mogen aanschouwen. Wel heb ik menig meisje op de dansvloer tot wanhoop gedreven, want ik kon gewoon niet dansen, mijn motoriek was daar niet fijngevoelig genoeg voor. Ik leefde toen volgens het principe, "Grote stappen gauw thuis" en dat werd door de meisjes niet zo gewaardeerd. Nee, ik heb er geen trauma aan overgehouden, wel ging er bij het bericht van het verscheiden van de laatste Blue Diamond, even een gevoel van nostalgie door me heen en ik heb het plaatje "Ramona" maar even op standje maximum afgespeeld.