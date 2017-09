Andere artikelen







Faites l'amour, pas la guerre

Hebt u dat nou ook? Kooigevechten, bokswedstrijden, vechtfilms, waarbij het bloed bij wijze van spreken vanaf het scherm de kamer inklotst, de TV kijkert, krijgt er nooit genoeg van. Videogames, waar per minuut meer doden vallen, dan in de Vietnam oorlog en bij Dessert Storm bijelkaar, het vliegt de winkels uit.

Maar worden er plaatjes getoond van twee in lingerie gestoken meiden, die elkaar vol passie vol op de bek zoenen, dan breekt de pleuris uit, Laat op prime time licht pornografische beelden zien op de TV en zelfs de VN zal kommentaar hebben. Twee mannen vol in beeld, met erectie en elkaar kussend, het kan niet, het mag niet en de paus zal er een banvloek over uitspreken en de Imam zal zonder bedenken Jihad afkondigen tegen de mensen, die zich zo laten fotograferen of filmen. Ben ik gek?

Ik kijk liever naar een erotische film dan naar "The longest day", ik zie liever Katja Schuurman in een liefdesscene met Chantal Jansen, dan Schwarzenecker in gevecht met Silvester Stallone.

Oh ja, ik vind twee mannen, die hand in hand over straat lopen heel wat "Cooler", dan een voetbalsupporter, die stenen gooit naar een politieman te paard. Roept u maar.





09 september 2017

Marianne 09 sep 2017 11:33 Niks roepen, ben het -voor de verandering- hélemaal met je eens.