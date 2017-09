Andere artikelen







Onverdeeld naar het onderwijs.

Na jaren, wat zeg ik, na ruim een eeuw, zijn er de eerste tekenen van toenadering tussen de christelijke- en de openbare scholen. Er zijn zelfs al fusies en tot grote verbazing en vreugde van de betrokkenen, zonder wanklanken en/of grote wrijving.

Zijn er dan helemaal geen problemen? Ja, de overheid is erg traag met het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het slechten van juridische obstakels. Dat zal wellicht met de nu in de steigers staande regeringspartijen niet echt voortvarend worden opgelost, zeker nu meneer Buma al piketpaaltjes heeft geslagen m.b.t. de invloed van de christenen op het beleid. Maar het is hoopgevend, dat er een begin is, want de taken van het onderwijs, de kinderen vaardigheden bijbrengen, waarmee ze voor zichzelf goede voorwaarden creëren op een goed leven, mogen n.m.m. natuurlijk nooit onderhevig zijn aan een religieus keurslijf. Kinderen moeten niet worden geïndoctrineerd binnen het onderwijs, ze moeten kunnen leren, de wereld ontdekken en spelen zonder extra druk vanuit welke vorm van religie dan ook.



Geplaatst op 07 september 2017

