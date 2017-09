Moderatie op dit blog

Aangezien mij de mogelijkheden worden geboden, reacties te verwijderen, ben ik van plan daar ook gebruik van te maken. Je mag het met me oneens zijn en dat ook in een reactie melden, maar dan wel met iets meer dan een one liner of een korte sneer, daar zit ik niet op te wachten en zal ik ook resoluut verwijderen. Wel zal ik eerst nog even pogen, de reageerder te verleiden tot een wat uitgebreidere reactie met een hoe en waarom, maar lukt dat niet, dan gooi ik de reactie er af.