Betutteling tot in het absurde.

Nu is er een middel, legaal te verkrijgen en daarmee kunnen mensen zelfmoord plegen, het most niet magge, de pliesie most er naar kijken. Heel politiek den Haag doet er zijn/haar plasje over, aangevoerd door de partijen, die zeggen een chrisltelijke inslag te hebben voorop in de heilige verontwaardiging en verontrusting.

Meneer van der Staaij van de SGP roept: "Je negentien jaar oude zoon zal er maar zelfmoord mee plegen", als of dat nog erger is dan dat de zoon voor de trein springt. Meneer van der Staaij vindt, dat er meer geleden moet worden, want lijden, dat loutert de ziel, dat verschaft je een plek ter rechterzijde van G^ds troon. Meneer van der Staaij is i.m.o. een leugenaar, hij vertelt sprookjes. Tot nu toe kan de burger niet op enig mededogen rekenen, de burger zal de gifbeker van het leven leegdrinken, leeg drinken tot de laatste pijnlijke druppel.

Een steeds kleiner wordende minderheid, legt de burgers dat op, op basis van een boek met verhalen, waarvan het waarheidsgehalte zeer sterk betwijfeld wordt. Citaat

Van der Staaij is niet overtuigd: ,,Het risico op misbruik is zonneklaar. Het kan zomaar in handen vallen van de verkeerde mensen en zelfs gebruikt worden om een moord te plegen.’’

Einde citaat Als ik de woorden van meneer van der Staaij één op één toepas op door ons dagelijks gebruikte voorwerpen, dan beschikken we over een groot arsenaal aan moorddadige werktuigen. De gemiddelde besteklade of keukenla, herbergt een scala aan voorwerpen, waarmee een moord kan worden gepleegd en de kranten berichten er frequent over, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Zou het niet wenselijk zijn, dat ook daar eens naar wordt gekeken? Wat mij betreft, krijgt de burger per direct de beschikking over het eigen leven en worden middelen, om het eigen leven te beëindigen, verstrekt vanuit de basis verzekering. Daarnaast dient zelfmoord niet strafbaar te zijn en ook hulp bij zelfdoding niet.



Geplaatst op 06 september 2017 11:31 en 10 keer bekeken

