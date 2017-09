Foto opdracht

Tharisis 03 sep 2017 14:54 Lauwersoog en zijn kostbare schatten...

Ooit een keer met fietsvakantie geweest. Om nooit meer te vergeten. Wat een sfeer, een sfeer die ik niet kende. Hier in 't rivierengebied van 't Zuid Oosten is alles ook mooi, maar zo heel anders.

De kleurrijke flardenmassa op de stenen is prachtig!

Wat leuk dat je een keer meedoet!

Groeten, Toos