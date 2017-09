Andere artikelen







Bloemkoolsoep

Ja, als onze "blauwe grootgrutter" de bloemkool in de aanbieding heeft, dan is het tijd om weer eens een lekkere bloemkoolsoep te gaan maken. En als je dat dan doet, dan ook maar gelijk voor in de vriezer, dan profiteer je maximaal van de goedkope aanbieding, toch?

Het recept of eigenlijk meer wat aanwijzingen, want ik kook nooit exact volgens recept. Het resultaat is mede afhankelijk van mijn stemming en hoe de wind waait, want hoe de wind waait, waait mijn koksjassie. Er zit in:

1 bloemkool 2 aardappels 2 paprika's (rood en groen) 3 boullionblokjes (kip of rund) (Zee)zout Zwarte peper uit de molen 2 theelepels Kerrie Bloem of maizena 300 gram spekreepjes 2,5 ltr. water

Benodigde spullen Grote pan Schilmes Snijplank Staafmixer Snij de bloemkool in kleine roosjes en was dit in ruim water en laat uitlekken Schil de aardappelen en snijd deze in kleine stukken Zet de aardappels en de bloemkool op in de pan met het water Voeg het zout toe naar smaak Verkruimel de boullion blokjes in de pan Voeg de in kleine sukken gesneden paprika's toe

Laat alles in 15 tot 20 minuten gaar koken op middelhoog vuur

Pureer nu alles met de staafmixer Voeg tijdens het pureren de kerrie toe Als laatste om de soep wat meer te binden voeg dan bloem of maizena toe. Laat de soep nog op een laag vuur staan

Bak in een koekepan de spekreepjes uit en voeg die dan toe aan de soep Zorg wel dat het spekvet niet mee komt in de soep,

Serveer het geheel met wat verse peterselie als garnering

Eet smakelijk.

Wij hebben samen aan twee kommen genoeg, de rest wordt ingevroren.





