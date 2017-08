Andere artikelen







Advocaat?

Met of zonder slagroom?

Een drankje of eigenlijk geen drankje, maar meer een soort van pudding met alcohol, waar in mijn jeugd, vooral oudere dames erg van genoten. Nog zie ik mijn oudtante Cor, met een lichtelijk verheerlijkt gezicht en beschaafd smekkend zitten, pogen om uit het al bijna brandschone glaasje op voet, toch nog ergens een restantje op haar lepeltje te krijgen.

Maar dat was niet de advocaat, waar ik dit stukje tekst aan wilde wijden. Nee ik wil het gewoon eens hebben over de meester in de rechten, die indien hij is toegelaten tot de balie als lid van de orde van advocaten, zich ten doel stelt om met inzet van alle middelen de straf van de rechtbank tot het absolute minimum te beperken of liever nog vrijspraak te krijgen. Mij werd op school (ja ik ben school gegaan) geleerd, dat de advocaat als taak heeft, er op toe te zien, dat zijn cliënt een eerlijk proces krijgt en dat hem/haar niet door vuige truuks een loer wordt gedraaid, door de openbare aanklager.

De advocaat dient er voor zorg te dragen, dat de verdachte de beschuldigingen kan weerspreken, gesteund door argumentatie van gelijk niveau t.o.v. de aanklager.

Het niveau aan wetskennis te nivelleren en daar bij ook de emotionele angel uit de verdediging te trekken. Wat moet ik denken van het morele kompas van een advocaat, welke verklaarde en ik citeer uit een interview van Coen Verbraak d.d. 30-10-2010, waarbij hij mr Stijn Franken bevroeg: ‘ Wilt u altijd weten of een cliënt het echt heeft gedaan? ‘Ik vraag cliënten of ze tegenover mij open kaart willen spelen. De reden daarvoor is vrij simpel: ik wil graag voorbereid zijn op onverwachte ontwikkelingen Ik wil weten wat er kan gebeuren, of ik alles kan laten onderzoeken. Welke vragen ik wel of niet kan stellen aan getuigen.’ Maar als iemand zegt: ‘Ik heb ‘m vermoord’, dan is dat niet automatisch uw uitgangspunt in de rechtszaal? ‘Nee, want daar ga ik met de cliënt over spreken: wat wordt je houding tegenover de politie en de rechter?’ Eerst maar ‘es kijken of zij het kunnen bewijzen. ‘Dat is de taak van politie en justitie. En uiteindelijk van de rechter om te beoordelen of er voldoende bewijs is. Dat is niet mijn taak.’ Hebt u meegemaakt dat een cliënt bij u een misdrijf bekende, er vervolgens voor koos om tijdens het proces te ontkennen en daarna werd vrijgesproken? ‘Ja. Dat gaat met name om drugsdelicten.’ Hoe triomfantelijk is dat voor u om zo iemand dan vrij te krijgen? ‘Triomfantelijk is het niet, maar een vrijspraak is een vrijspraak. Dat vind ik een mooie uitspraak voor mijn cliënt.’ Ook als u weet dat het geen zuivere koffie is?' ‘Daar heb ik geen morele bezwaren tegen.’ De link naar het bewuste interview staat hier onder het artikel.



Dan heb ik de neiging te denken, “Deze advocaat heeft een verkeerde taakopvatting”. Weet u het nog? “Een ieder dient de Nederlandse wet en regelgeving te kennen”.

Ken je die wet en regelgeving niet, dan doe je een beroep op iemand, waarvan je weet, dat hij/zij er voor heeft gestudeerd. De advocaat kan je langs de klippen leiden en je voor valkuilen behoeden, waar je als leek snel tegen aan loopt.

Dat houdt m.i. niet in, dat hij/zij moet proberen, ten koste van alles en iedereen een vrijspraak te bewerkstelligen voor zijn cliënt. Regelmatig zie ik tegenwoordig in het nieuws, berichten over advocaten, die de grenzen van het toelaatbare overschrijden. Dan wordt er een advocaat opgepakt en beschuldigd van onoorbare praktijken, waarbij het lijkt of de cliënt en de advocaat broeders in het kwaad zijn. Hoe kan je tegenwoordig weten of je een advocaat van kwade zaken hebt of niet?

Het wordt er niet makkelijker op.



Artikel links interview van Coen Verbraak d.d. 30-10-2010



Geplaatst op 31 augustus 2017 17:21 en 10 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.