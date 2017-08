Andere artikelen







Wie zijn geschiedenis ontkent, heeft geen toekomst.

Moet je een minder prettige periode uit de geschiedenis proberen te laten verdwijnen of moet je er de nodige kanttekeningen bij plaatsen.

Op dit moment, zie je op veel plaatsen gebeuren, dat men beelden en afbeeldingen probeert te laten verdwijnen, om zo de periode waar de gewraakte beelden en afbeeldingen op slaan uit het openbare leven te verbannen. Daarmee is de geschiedenis niet herschreven, de geschiedenis kan je niet veranderen. Michiel Adriaansz de Ruyter was niet zo'n edel en nobel mens, als de geschiedenisboekjes ons deden geloven. Ook hij had duistere kanten, die wij nu wat duidelijker te zien krijgen. Maar hij blijft wel deel uitmaken van onze geschiedenis. Zo kennen we wel meer, in onze ogen nu, wat minder frisse figuren, soms zelfs figuren, die als ze nu zouden leven en doen wat ze toen hebben gedaan, voor een groot aantal jaren opgesloten zouden worden. Maar ze blijven deel van onze geschiedenis. Het is dus n.m.m.volkomen onzinnig om nu een beeldenstorm te beginnen, beter zou zijn, de beelden te voorzien van een toelichting, waar we ook de minder goede zaken duidelijk vermelden. Het is goed, dat van sommige tradities ook de duistere kant wordt belicht en dat daardoor die tradities gaan veranderen, zodat ze beter passen in onze veranderende samenleving. Zouden we daar niet toe bereid zijn, dan plaatsen we onszelf op gelijk nieveau met de K.K.K. en de Neo Nazi's, die zijn ook blijven hangen in het verleden en willen weer terug naar de tijd van slavernij en rassen scheiding. Die geestesgesteldheid, laat geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en leidt tot de ondergang van een samenleving. Wie zijn geschiedenis ontkent heeft geen toekomst, want geschiedenis leert je de lessen, die nodig zijn om de toekomst vorm te geven.





Geplaatst op 29 augustus 2017 05:46 en 14 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.