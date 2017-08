Andere artikelen







Het is toch wat?

Ja, hij is er weer, verry much a live and kick'n. Het gaat mij naar omstandigheden redelijk goed en het ziet er naar uit, dat wij (mijn famke en ik) met twee vingers in de neus en de tong tegen het raam, de viering van het vijftig jaar getrouwd zijn met elkaar, zullen kunnen halen.

Daarna gaan we ons richten op mijn 75e verjaardag, een leeftijd waarvan nog niet zeker is, dat deze gehaald zal worden, maar je moet iets hebben om je op te richten, nou? Ach ja en dan al die "belangrijke" gebeurtenissen, waar de media bol van staan, de experts over elkaar heen buitelen, om ons (het domme volkje) te duiden wie wat waar en waarom gedaan, niet gedaan, gezegd en niet gezegd heeft. Vergeet niet de sportcommentatoren, die elke zondag heerlijk samen de dan actuele sport volkomen kapot lullen en haarfijn weten te vertellen, wat de verliezende coach verkeerd heeft gedaan.

Het zijn allemaal dingen, waar je in een blog over kan schrijven en dan lekker ongenuanceerd en vooral ongecensureerd lekker even griepen.

Dat heeft een mens nodig, dat voorkomt depressiviteit en geeft je innerlijke rust. Neem het geschrevene vooral niet al te serieus en ga er vooral niet op reageren om mij tot andere gedachten te brengen, het is zinloos, ik ben namelijk van mijn eigen gelijk overtuigd. Toch hebben mijn geschriften één ding voor op de journalistieke producten van de dagbladen, ze zullen niet eindigen als onderlegger in de katten- en/of schillenbak en ook niet worden gebruikt om de verse vis van de markt in te verpakken. Kom, laten we er een feestje van maken.





Geplaatst op 28 augustus 2017 13:53 en 5 keer bekeken

